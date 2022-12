"Autoproduci i tuoi regali di Natale": tutto pronto per il laboratorio del MDF di Salerno

Il Movimento per la Decrescita Felice di Salerno ha organizzato, in vista del Natale, un laboratorio di cosmesi naturale di livello base. L'appuntamento è per domenica 18 dicembre, a partire dalle 10:30, presso l'ex scuola Alfonso Gatto, in via Raffaele Di Palo, vicino al Centro Sociale di Salerno.

L'autoproduzione

Durante il laboratorio verranno realizzati un balsamo labbra, una crema mille usi (unguento), un balsamo dopobarba ed un profumo solido.

Ogni partecipante al corso realizzerà questi prodotti e potrà portarli a casa.

Al termine del Laboratorio si potrà restare insieme per un pranzo condiviso, con cibi prevalentemente locali e autoprodotti, al quale ciascuno di voi può contribuire con qualcosa da mangiare (dolce o salato) o da bere. Si chiede, inoltre, di non portare materiali che possano trasformarsi in rifiuti, come stoviglie o sacchetti di plastica; meglio bicchieri, piatti e posate non-usa-e-getta da portare direttamente da casa.

Come partecipare

La prenotazione obbligatoria dovrà avvenire entro il 15 dicembre tramite mail all'indirizzo decrescitafelicesa@gmail.com o tramite WhatsApp 320.6521573.

Il laboratorio è gratuito, è richiesta solo una piccola quota a titolo di contributo/acquisto ingredienti/rimborso spese organizzative (5€).