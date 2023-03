Fondazione Scifo e Movimento Italiano Disabili insieme per vendere le "Uova di Pasqua della ricerca"

Questa mattina, dinanzi alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù e San Michele Arcangelo di Pontecagnano Faiano, guidata da Don Karlos, grazie alla Fondazione Emanuele Scifo, rappresentata da Luigi Germano, in collaborazione con Francesco Cerami, Giovanni Esposito e Rocco Calenda del Movimento Italiano Disabili (MID), sono state vendute le uova di Pasqua della ricerca, il cui ricavato sarà destinato per incentivare sempre più la ricerca sulle patologie rare del neuro sviluppo di cui la stessa fondazione ampiamente si occupa.

Il commento

"Proprio sull’incentivazione della ricerca sulle patologie rare del neuro sviluppo c’è ancora tanto da fare e da lavorare insieme - ha affermato Giovanni Esposito, Coordinatore Regionale del MID - in sinergia e a supporto vero e proprio della fondazione stessa in particolar modo, estendo il raggio di azione promozionale di ricerca anche in altre province del territorio della Campania nel tempo, con una programmazione ben delineata e circostanziata di interventi e iniziative da proporre, sviluppare e intraprendere, che vedranno sicuramente il pieno coinvolgimento di tutta la cittadinanza oltre che del supporto da parte del mondo istituzionale e delle disabilità, oltre che il nostro supporto in un’attività in cui fortemente crediamo" ha concluso.