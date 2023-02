Movimento Italiano Disabili: aperta una nuova sede operativa

E' stata aperte la nuova sede operativa del Coordinamento provinciale di Salerno del MID (Movimento Italiano Disabili). Ad accoglierli sono stati la Fondazione Emanuele Scifo e la cooperativa Il Cantico di Battipaglia, grazie alla sensibilità del suo presidente Emanuele e del suo collaboratore Luigi Germano.

La nuova sezione

La nuova sede operativa MID sarà un punto di rilancio e di riferimento per le aree interne del Salernitano, sulle tematiche e questioni riguardanti le problematiche e i disagi della vita delle persone con disabilità sui territori, che vanno comunque in ogni caso sostenute e in particolar modo necessitano di immediate risoluzioni con proposte e idee programmate e mirate anche attraverso un'azione di supporto.

Il commento

"Ringraziamo la Fondazione e cooperativa Il Cantico per l’opportunità concessaci a titolo gratuito e per la sensibilità rivolta nei nostri confronti - commentano dal MID - Siamo pronti a promuovere cosi anche come da protocollo di rete e collaborazione nuove iniziative volte all’integrazione delle persone con disabilità anche in carico alla struttura, presto nuove postazioni anche nelle altre province campane col contributo di altre realtà del Terzo Settore" concludono.