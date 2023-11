Comitiva arriva in ritardo: la "Msc Musica" rinvia la partenza da Salerno

La nave “Msc Musica” è ripartita, questa sera, con un’ora di ritardo dalla Stazione Marittima di Salerno. Una comitiva, uscita per un tour questa mattina dopo l’attracco, è arrivata in ritardo e quindi il comandante ha dovuto rinviare la partenza. Al loro arrivo, l’imbarcazione con a bordo 2500 crocieristi è ripartita per il suo viaggio.

Le foto sono di Antonio Capuano