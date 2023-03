Nasce la rete dei musei: firmato il protocollo d'intesa

Firmato il protocollo d'intesa per la costituzione della rete dei musei di Salerno, in cui confluiscono quindici istituti museali del territorio.

L'accordo

Il protocollo prevede, tra i diversi punti trattati, di favorire progetti culturali integrati, promuovere efficaci attività di conservazione, ricerca e fruizione del patrimonio, aumentare l’accessibilità alle collezioni per differenti tipologie di pubblico, mettere in campo strategie e servizi educativi congiunti, curare la promozione in maniera integrata e sistematica. In occasione della firma del protocollo, inoltre, è stata presentata la mappa “Salerno Musei”, primo strumento promozionale che includerà tutte le informazioni necessarie per visitare i vari istituti della città e scoprire le loro collezioni. “La Provincia di Salerno – dichiara il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri – partecipa con 4 dei nostri Musei provinciali. Sono coinvolti infatti l’Area Archeologica di Fratte, il Castello di Arechi, la Pinacoteca Provinciale di Salerno e il Museo Archeologico Provinciale di Salerno. Sono sempre profondamente convinto dell’importanza di muoversi in sinergia fra Enti, come in questo caso che vede uno sforzo organizzativo congiunto, fra Direzione regionale Musei Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Arcidiocesi di Salerno, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, oltre a numerose altre istituzioni, scuole, associazioni e soggetti pubblici e privati".