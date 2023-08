Un murales con gli occhi "belli e puri" di Anna Borsa: la proposta del fratello Vincenzo

Un murales con gli occhi “belli e puri” di Anna Borsa. A volerlo realizzare, nella città di Pontecagnano Faiano, è Vincenzo Borsa, fratello di Anna, la ragazza uccisa il 1 marzo del 2022 nel negozio di parrucchiere dove lavorava dal suo ex fidanzato Alfredo.

L'appello

La proposta di Vincenzo, indirizzata al sindaco Giuseppe Lanzara, arriva tramite i social: “Anna è nel cuore di tutti noi, e lì ci sarà per sempre. Il mio desiderio è che resti negli occhi della sua comunità: Pontecagnano. Ed è per questo che vorrei realizzare un murales con gli occhi belli e puri di mia sorella, affinché nessuno la dimentichi e la sua tragica morte ancora dispensi bellezza. Chiunque mi voglia aiutare potrà contattarmi in privato, telefonarmi e raggiungere come può. Insieme per Anna, insieme per non dimenticare i suoi occhi belli”.