Murales dedicato ad Anna Borsa, le parole del fratello: "Il progetto sta andando avanti"

"Il progetto per la realizzazione del murales dedicato ad Anna sta andando avanti". È quanto assicura Vincenzo Borsa, fratello della ragazza uccisa dal suo ex fidanzato l'1 marzo del 2022 a Pontecagnano Faiano. Da tempo Vincenzo si è dedicato anima e corpo alla realizzazione di un murales dedicato alla sorella per tenerne viva la memoria e fare in modo che la sua storia rappresenti un monito per le tante donne che vivono situazioni simili a quelle vissute da Anna. "Nonostante qualche piccolo intoppo sulla location, voglio rassicurare tutti, anche qualche maligno che ha travisato le reali finalità del progetto, circa la realizzazione di quella che per me è una vera e propria missione" spiega Vincenzo. "Nei giorni scorsi - aggiunge - purtroppo ho dovuto prendere atto dell'impraticabilità della prima soluzione immaginata, all'ingresso di Pontecagnano Faiano".

"Non mi fermo"

"Ma non mi sono certo fermato, e grazie al sostegno di tante realtà del territorio, stiamo vagliando nuove aree presso cui allocare il murales. Nei prossimi giorni vi darò notizie più approfondite" continua Vincenzo Borsa. "Quello che posso dirvi ora - conclude - è che non mi sono fermato e non mi fermerò. Per Anna e la sua memoria".