Coda potrebbe tornare alla Salernitana: a Cava "scompare" il murales che lo ritrae

"Mio fratello non si meritava questo". Lo ha scritto Katia Coda su Facebook, sorella di Massimo Coda, commentando la cancellazione di un murales raffigurante il calciatore, a Cava. "Spero che sia solo frutto di una bambinata di un ragazzino - continua la donna- Provo vergogna per chi l’ha fatto! Salernitana o non Salernitana è inammissibile quello che è stato fatto!". La Salernitana, infatti, sta per riaccogliere Massimo Coda, bomber originario di Cava de’ Tirreni. Probabilmente, qualcuno non ha gradito la possibilità che il giocatore possa indossare di nuovo la maglia Granata e ha pensato di imbiancare il graffito nella città metelliana.