Inquinamento ambientale, al via la realizzazione del murales di McNenya a Cologna

Verrà scoperto, il 12 settembre, alle ore 11.30, il murales per sensibilizzare la popolazione sul tema dell’inquinamento ambientale, in via Nofilo/SP 129 a Cologna di Pellezzano. Coniugando i concetti di Resistenza, Speranza e Memoria, l’Associazione Salute e Vita, presieduta da Lorenzo Forte, da sempre impegnata a garantire e a promuovere la tutela dell’Ambiente e della Salute, diritti costituzionali fondamentali della nostra Repubblica, ha coinvolto in una interessante iniziativa l’artista McNenya.

L'appuntamento

Da giovedì 10 settembre alle ore 16, l'artista darà il via alla realizzazione dell’opera che si concluderà sabato 12 settembre alle ore 11.30 quando, in presenza del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, insieme all'artista realizzatore del murales, Stefano Santoro, verrà illustrato nei particolari il disegno realizzato.



Descrizione dell’opera: