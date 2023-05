"Giornalista Giornalista": inaugurato il murales dedicato a Giancarlo Siani

Inaugurato questa mattina a Salerno, in occasione della Giornata della Memoria dei giornalisti uccisi dalla criminalità mafiosa e dal terrorismo, il murales dedicato al giornalista Giancarlo Siani.

Il murales

L'opera dal titolo "Giornalista Giornalista" è stata realizzata dal writer McNenya, all'anagrafe Stefano Santoro, insieme con Giuseppe De Martino, in arte Amed, nell’area del parcheggio del Centro Sociale. "Celebriamo Siani per celebrare tutti i giornalisti caduti sul lavoro. Basti pensare a quanto avvenuto in Ucraina. La libertà di stampa è indice di democrazia di uno stato e Siani deve essere l'emblema di tutto ciò" ha detto il sindaco Napoli dopo l'inaugurazione del murales.