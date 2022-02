Ultimi dettagli per la nuova suggestiva opera di Jorit, a Salerno. Il noto street artist questa volta è entrato in azione in zona Parco Pinocchio, a pochi metri dall'Istituto d'arte, per rappresentare un occhio che osserva, invocando la pace. Incantati i salernitani che, tra i palazzi, notano il murales dai tratti inconfondibili. Tanta curiosità.

Foto di Guglielmo Gambardella