Peace: taglio del nastro per il nuovo murales di Jorit

“Peace”: è il nuovo splendido murale realizzato da Jorit su una parete del plesso di via Pietro da Acerno del Liceo Sabatini-Menna: un'opera di straordinario valore simbolico, che invoca la pace e la convivenza civile tra i popoli. Spesso un'immagine vale più di mille parole. E l'opera di questo formidabile artista, che rientra nel progetto “Right between the eyes” che la Fondazione Jorit sta realizzando grazie al finanziamento dalla Regione Campania, è una fortissima denuncia visiva, un grido contro la guerra e contro ogni forma di violenza, diseguaglianza e razzismo.

Lo ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in occasione dell'inaugurazione del nuovo murales di Jorit. "Al tempo stesso, è stata una bella occasione per gli studenti del liceo artistico che hanno potuto lavorare al fianco di Jorit. Il confronto e la condivisione di idee con uno dei più apprezzati esponenti della StreetArt sarà per loro un'importante esperienza di vita e di conoscenza", ha aggiunto il primo cittadino.

Presenti al taglio del nastro anche il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, Lucia Fortini, assessore alla Scuola, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili della Regione Campania, Ester Andreola, dirigente scolastico del Liceo “Sabatini Menna”, l’artista Jorit e gli allievi che hanno preso parte ai laboratori del percorso progettuale.

Foto Massimo Pica