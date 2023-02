Via Masuccio Salernitano, spuntano i primi murales dell'artista Karlo Capozzoli

Come preannunciato alla vigilia delle festività natalizie, l'artista salernitano Karlo Capozzoli ha iniziato i lavori di ripristino dei murale, in via Masuccio Salernitano, nel cuore del centro storico, in memoria di Luigi Staino. Il progetto prevede la rimozione dei vecchi disegni con la realizzazione dei murales di Capozzoli aventi come protagonista la città di Salerno.

La curiosità

Tra i primi ad essere realizzati il Castello Arechi con il golfo sottostante e il Forte la Carnale. Non poteva mancare una bella giara decorata con motivi tipici vietresi e con il fico d'india.

Le foto sono di Antonio Capuano