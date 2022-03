Murales e panchine contro ogni violenza: "rinasce" via Porta Rateprandi, a Salerno

No alla violenza e "sì" alla pace: questi i messaggi veicolati dalla manifestazione “PrendiAMOci cura di Salerno” , organizzata dal movimento spontaneo Retake che nasce a Roma e mira a promuovere la bellezza, la vivibilità e la rigenerazione urbana.

L'iniziativa

Dario Renda e Sara Petrone referenti di Retake Salerno, stamattina, erano presenti in via Porta Rateprandi, nel centro storico di Salerno, con Clean Up, Legambiente ed altri cittadini per tingere di speranza questo week-end. McNenya, all'anagrafe Stefano Santoro, ha realizzato un murales dedicato all'Ucraina. Un nuovo delizioso angolo dal forte valore simbolico è stato recuperato, dunque, in città.

Foto in basso di Guglielmo Gambardella