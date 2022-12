Cappotti e giacche al Muro della Gentilezza di Agropoli: il cuore grande dei cittadini

Cappotti, giacche, ben sistemate e protette, sul Muro della Gentilezza di Agropoli, piccolo tempio della solidarietà che, come mostra lo scatto (vedi in alto) incarna lo spirito del Natale.

Proprio così in quanto chi dona, avendo cura e profonda attenzione verso il prossimo in difficoltà, dà esempio di quella carità cristiana che dovrebbe essere protagonista del periodo natalizio e non solo. Un plauso per l'iniziativa che mette a disposizione di chi ha bisogno abiti ed altro esposti sul muro.