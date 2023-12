Musei salernitani, al via la selezione di volontari: come partecipare

Nuove opportunità di formazione per i giovani amanti della storia e della cultura del nostri territorio: lunedì, dalle 17.30 alle 19, presso il Museo della Scuola Medica Salernitana di via Mercanti, a Salerno, si terrà la selezione di volontari che gestiranno la biglietteria ed il calendario eventi dello stesso Museo Scuola Medica Salernitana, del Museo Roberto Papi di via Trotula de' Ruggiero, fornendo il loro supporto anche per alcuni eventi di Palazzo Fruscione. Con il patrocinio della Fondazione della Scuola Medica Salernitana, dunque, sarà effettuata una nuova selezione di volontari da impiegare nelle attività messe in campo nei siti storici.

L'annuncio

I candidati devono preferibilmente essere studenti universitari o laureati e conoscere almeno una lingua straniera: la collaborazione è finalizzata ad ampliare il loro bagaglio di esperienza e prevede dei rimborsi per l'impegno. Gli interessati possono prendere parte alla selezione inviando un sms su whatsapp al numero 3287354728, indicando il proprio nome e cognome, e presentandosi muniti di curriculum vitae all'appuntamento del 18 dicembre, presso il Museo della Scuola Medica Salernitana di via Mercanti, dalle 17 alle 19.30.