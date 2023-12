La maglia di Maradona al "Museo del Calcio Andrea Fortunato" di Castellabate

Il Museo del Calcio Andrea Fortunato di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, si arricchisce di una maglia leggendaria: quella che si ipotizza essere stata indossata da Diego Armando Maradona duranta la storica partita di addio al calcio di Lothar Matthaus, suo grande amico e rivale.

La maglia

Per onorare Matthaus, Diego perse 17 chili e regalò uno spettacolo memorabile, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria abilità.

Presso il Museo del Calcio Andrea Fortunato, quindi, ci sarà l'opportunità unica di ammirare da vicino questa preziosa maglia, accanto al ritratto di Maradona realizzato dall'artista Fernando Mangone e altri cimeli intrisi di storia.

"Invitiamo calorosamente le scolaresche a visitare il museo, un'occasione straordinaria per immergersi nella storia del calcio e celebrare le emozioni uniche che solo lo sport può regalare - spiegano dall'organizzazione - Prenotate la vostra visita chiamando il numero 333 17 11 944. Inoltre, il 20 dicembre, il Museo del Calcio sarà aperto a Villa Matarazzo dalle ore 18 alle ore 21, offrendo a tutti gli appassionati di calcio la possibilità di scoprire tantissime novità. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme la passione per il calcio e la sua affascinante storia".