"Music on the port" 2023, aperte le candidature per le band

“Music On the Port” è alla ricerca di band eclettiche ed entusiasmanti per aggiungere un tocco speciale alla maratona musicale che si terrà durante l’intera giornata di domenica 1 ottobre 2023 presso la sede di Salerno della Lega Navale italiana di Salerno, al porto Masuccio Salernitano. Un'occasione per band con talento e passione per la musica e voglia di esibirsi in un contesto straordinario come il porto turistico di Salerno.

L'evento

Alla kermesse le band di tutti i generi musicali sono benvenute. Unici requisiti richiesti: essere pronti ad infiammare il palco e far ballare tutti. Le candidature andranno inviate entro il 24 settembre a: musicontheportsalerno@gmail.com