Musica e inclusione, Dj Aniceto incontra i giovani detenuti dell'Icatt di Eboli

Lunedì 22 luglio, il Dj salernitano Aniceto incontrerà i ragazzi detenuti dell’Icatt di Eboli, un istituto a custodia attenuata per detenuti tossicodipendenti impegnati in percorsi di recupero e inserimento lavorativo. Dj Aniceto, noto per il suo impegno sociale e come ex-membro della Consulta per le politiche antidroga a Palazzo Chigi, è testimonial della campagna “Se Guidi Non Bevi” dell'AFVS (Associazione Familiari Vittime della Strada). Da sempre schierato contro l’uso di sostanze stupefacenti e le dipendenze, porterà il suo messaggio educativo ai giovani detenuti.

L'iniziativa

L'incontro è stato reso possibile grazie all’impegno della direttrice Concetta Felaco e della funzionaria dell’area educativa Monica Faiella. Nei mesi scorsi, dieci detenuti hanno partecipato a un corso di formazione per operatori della panificazione, conseguendo la qualifica. Attualmente, cinque di loro sono impegnati in tirocini lavorativi: uno in un forno esterno e quattro nel laboratorio interno. Altri quattro ospiti lavorano come stagionali presso l’azienda conserviera "La Fiammante". Dj Aniceto, che porta il suo messaggio educativo in tutto il mondo, è attualmente impegnato nella campagna anti-droga "Piatti stupefacenti". Questa iniziativa ha toccato varie località della Campania, includendo celebri ristoranti e pizzerie come “Nennella” e “Sorbillo” a Napoli. L’obiettivo è combattere le dipendenze promuovendo il buon cibo e l’aggregazione sana. Durante la visita, gli ospiti dell’Icatt, che dispongono di un laboratorio di panificazione, faranno assaggiare i prodotti da loro realizzati al Dj Aniceto. Accompagnerà l’artista Daniele Caramagna, ideatore della campagna “Piatti stupefacenti” e videomaker, che documenterà l’evento.