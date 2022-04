Pisacane Wind Orchestra di Sapri: primo posto alla competizione di musica internazionale

Ancora un primo posto sul podio di una competizione musicale di livello internazionale per i giovani allievi della Pisacane Wind Orchestra del Liceo Musicale di Sapri, che hanno avuto la possibilita? di partecipare nei giorni scorsi alla Va edizione dell’International Music Competition Giovani Promesse “Francesco Cardaropoli”. L’atteso concorso musicale dedicato al docente del Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno, prematuramente scomparso due anni fa, si e? svolto tra il 4 e il 9 aprile presso l’Auditorium di Palazzo De Simone della cittadina di Bracigliano, conosciuta oltre i confini territoriali quale Citta? della Musica, con la consulenza artistica del direttore del Conservatorio di Salerno, Fulvio Maffia.

Tutti i nomi

La rassegna, giunta alla quinta edizione e ripresa dopo due anni di stop forzato provocato dalla pandemia, e? ripartita in grande stile, con la partecipazione di circa 1500 allievi provenienti da scuole pubbliche e private e di solisti provenienti da conservatori di tutto il mondo (Cina, Giappone, Lettonia, Lituania, Germania, etc.). Una fucina di talenti che si sono esibiti nelle varie giornate in diverse specialita? musicali: archi, fiati, percussioni, canto lirico, pop, moderno, classico, mettendo in risalto le proprie doti e qualita? artistiche. Per i vincitori delle varie categorie in palio erano previsti riconoscimenti ed un montepremi totale di diecimila euro messo a disposizione dei giovani talenti.

Il Concorso prevedeva due serate finali: venerdi? 8 aprile, per la esibizione dei finalisti della sezione “Orchestre” e quella di sabato 9 Aprile, riservata ai finalisti solisti internazionali. A giudicarli, diverse giurie composte da esponenti dei conservatori di Salerno e Napoli. Gli allievi della Wind Orchestra si sono esibiti nella serata di venerdi? 8 aprile ed hanno affrontato la competizione con grande concentrazione e preparazione, ottenendo il lusinghiero risultato di primi classificati per la categoria Orchestre con il punteggio di 98/100. La Pisacane Wind Orchestra, magistralmente diretta dal Professore Vincenzo Cuomo si e? distinta per le dinamiche e la tecnica di esecuzione di brani molto complessi ed articolati come African Symphony (Van McCoy), Il Trono di Spade (Djawadi), Libertango (A. Piazzolla), Metti una sera a cena (E. Morricone).

Ed ancora, ulteriori riconoscimenti sono stati ottenuti nella categoria solisti e musica da camera:

Anna Ferrante 2° premio 90/100 Cat. canto moderno - I° biennio

Federica Del Duca 1° premio 98/100 Cat. Canto Moderno - II° biennio

Domenico Basiletti 2° Premio 93/100 Cat. Canto moderno - II° biennio

Nico Di Lascio 2° premio 93/100 Cat. Canto moderno - II° biennio

Rachele Grippo 2° premio 95/100 Cat. Canto moderno - II° biennio

Simona Bellotti 2° premio 94/100 Cat. Canto moderno - II° biennio

Simona Bellotti 2° premio 92/100 Cat. Canto lirico - II° biennio

Roberta Cartolano 2° premio 94/100 Cat. Canto lirico - II° biennio

Delia Fornaro , Maria Sara Merola 1° Premio 96/100 Musica da camera 2 Flauti - II° biennio

Laura Lianza (Flauto) 1°premio 95/100 Cat. Solisti Flauto - II° biennio

Giusy Pisano, Simone Sarsale 2° premio92/100 Cat. Musica da camera violino e pianoforte - II biennio

Ai giovani allievi che - dopo il lungo periodo di rigide restrizioni imposte dalla pandemia - hanno potuto finalmente vivere una esperienza entusiasmante e formativa, auguriamo di proseguire nel cammino ed ottenere altri importanti riconoscimenti del lavoro svolto insieme ai docenti.