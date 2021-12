"Stanotte a... Napoli": c'è un pizzico di Vallo di Diano nel programma di Alberto Angela

C'è un pizzico di Vallo di Diano in "Stanotte a... Napoli", il programma di Alberto Angela che è andato in onda su Rai 1 per celebrare le bellezze e la storia affascinante della città. Tra i protagonisti, anche un artista del Vallo di Diano: spazio al Maestro Donato Sensini di Sala Consilina.

La serata

Il maestro ha accompagnato con il proprio sassofono la performance di Massimo Ranieri. Sensini è diplomato in Sassofono al Conservatorio di Salerno ed è stato un componente della classe di Jazz presso il Conservatorio di Napoli. Vanta anche collaborazioni con Fiorella Mannoia, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Max Gazzè, Paola Cortellesi, Gianni Togni, Loretta Goggi.