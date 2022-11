Nuovo singolo di Musikattiva: ecco il brano "Ser" dell'artista Merai

E' pronto il brano "Ser", scritto dall'artista Portoghese Merai, è frutto della collaborazione della cantautrice con gli iscritti al laboratorio di tecnologie musicali del progetto Social Recording Studio; gli utenti del progetto, grazie al supporto dei docenti e dei tutor, hanno collaborato all'arrangiamento musicale del brano che è stato scritto e cantato dalla giovanissima studentessa Erasmus. In questo brano, l'intreccio di culture musicali diverse, ha dato vita ad un percorso di condivisione ed inclusione.

La curiosità

Merai è una cantautrice e compositrice portoghese di 22 anni che cerca di creare ambienti magici attraverso la sua musica, ha studiato musica classica per 9 anni, si è laureata in “Lingue, Letterature e Culture straniere” ed è coinvolta nel attivismo sociale e ambientale. Ad oggi sta lavorando per la creazione di un album che uscirà inel 2023. La cantautrice con la creazione di questo brano ha dichiarato: “La mia esperienza a Salerno è stata importante per capire che io sono la produttrice della mia felicità, è stato un posto che mi ha insegnato ad amare la solitudine e lasciare l’anima riposare nel silenzio."Il progetto Social Recording Studio è curato dall’Associazione di Promozione Sociale Musikattiva (Centro Polifunzionale Giovanile Arbostella), finanziato dal piano sociale delle Regione Campania - Ambito s5 e patrocinato dal settore politiche sociali del Comune di Salerno.