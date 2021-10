"Social Recording Studio": Musikattiva inizia la pubblicazione dei lavori degli artisti emergenti

E' terminata la fase di produzione del progetto Social Recording Studio, dell'associazione di promozione sociale Musikattiva ed inizia la fase di pubblicazione dei lavori degli artisti emergenti del territorio salernitano. Il Social Recording Studio, nato nel 2019, è un pionieristico progetto di produzione e formazione nell’ambito del mondo musicale, patrocinato dal settore Politiche Sociali del Comune di Salerno.

Il progetto

L’iniziativa, attraverso la pratica dello studio di registrazione e con il supporto di esperti del settore ( musicisti, fonici, produttori e arrangiatori ), punta a formare giovani fra i 16 e i 35 anni del territorio salernitano attraverso due laboratori:

Tecnologie Musicali: laboratori di pratica delle attrezzature e dei sofwere musicali, corsi di sound engineer basici ed avanzati.

Produzione Artisti Emergenti: produzione, arrangiamento, registrazioni, pubblicazioni e videoclip dei brani di artisti emergenti.

Il percorso è totalmente gratuito per gli utenti ed è possibile iscriversi al servizio attraverso un bando pubblicato tra gennaio e febbraio.

Il nuovo singolo di Roberta Guido

Venerdì 22 Ottobre sarà online in tutte le piattaforme Digital Store il singolo Darlin' della cantautrice Roberta Guido. La giovanissima artista classe 2002 si presenta così: "Foscolo diceva che l'unico modo per dare un senso alla nostra esistenza è racchiuderla nella poesia, nell'arte, nella bellezza in modo tale da essere ricordati, ed è quello a cui aspiro. Sì, è ambizioso, lo so ,ma è il mio sogno. Canto da sempre. A 4 anni già cantavo per la mia famiglia, facevo la solista nelle recite e crescendo ho sempre avuto la voglia e l'abilità di creare piccoli spettacoli con canto e recitazione da mostrare ai miei parenti. La mia prima esperienza è stata come componente del coro della scuola elementare, poi sono arrivate le scuole medie, anni difficili ma ricchi di musica, ho partecipato a molti concorsi come pianista componente dell'orchestra della mia scuola ,raggiungendo anche il 2° posto 90/100 al Concorso Europeo di esecuzione musicale Jacopo Napoli 2016. Crescendo ho iniziato a scrivere canzoni dopo non essere riuscita ad entrare al Liceo Musicale, nonostante tutto ho partecipato al mio primo concorso canoro: "Festival Del Mare" 1 edizione, nella quale sono arrivata 3° classificata all'età di 15 anni, ho partecipato molte volte, con i miei inediti al concorso indetto dal liceo che ho frequentato, Liceo Alfano 1,I Talenti di Alphanus, arrivando prima in finale e poi al terzo posto.(2018/2019). Nel 2018 ho partecipato con il mio inedito Wakin'up al Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale città di Airola, nel quale ho raggiunto il 2 posto 92/100. Un'altra bella ed importante esperienza è stata quando ho partecipato ai casting di X-Factor a Roma(Aprile 2019) e quando ho partecipato con il mio inedito L'archè al Concorso Nazionale Apulia Voice a Castellaneta Marina(TA),dove la giuria era composta da Fausto Donati,Rory Di Benedetto e Maria Grazia Fontana. Anche qui, sono arrivata, felicemente, tra i primi 5 nella categoria inediti.(Luglio 2019). Il 27 Ottobre 2019 ho finalmente vinto il Primo Premio del Concorso Canoro Destinazione Sanremo, categoria inediti, con L'arché e nell' Agosto 2020 ho raggiunto ,con il medesimo brano, il 2 posto alla prima edizione del concorso per cantautori Palco D'Autore,svoltasi all'Arena Del Mare di Salerno. Tra il 2020 e il 2021 ho partecipato ad alcuni casting televisivi ed infine ad inizio 2021 ho partecipato al progetto Social Recording Studio dell'APS Musikattiva di Salerno , grazie al quale il mio inedito Darlin' (scritto e composto nel 2018 a Londra) è stato realizzato e pubblicato alla fine dell'Ottobre 2021. Questo è solo l'inizio e mi auguro con tutto il cuore che sosterrete questa piccola cantautrice di 19 anni con un sogno, ambizioso, sì, ma bellissimo!".

La fase finale della produzione del progetto Social Recording Studio si conclude con le riprese di un video clip, girato da Federico Fasulo, e sarà online Venerdì 22 Ottobre dalle ore 14.00 su Youtube.

Le prossime pubblicazioni

Altri ragazzi sono in fase di pubblicazione nel progetto S.R.S. 2021, Musikattiva Social Records ,l’etichetta di produzione musicale con fini sociali nata nel 2019 con sede in Viale G. Verdi 2 Centro Polifunzionale Arbostella ne anticipa qualcuno: Laura Fortino, Carmelo D’amato e Daniela Carignani giovani talenti di un territorio che troppo spesso dimentica gli artisti emergenti; il fine del progetto è far si che questa esperienza possa essere un trampolino di lancio nel mondo della musica per i giovani coinvolti.