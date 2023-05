Namasté Praiano – oasi olistica: al via la terza edizione del Festival diffuso di yoga e meditazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Quattro weekend per mettere al centro il proprio benessere, dedicati ad una disciplina millenaria e a tutte le sue sfaccettature ma, soprattutto, a noi stessi. Ritorna Namasté Praiano – Oasi olistica, il primo festival diffuso di yoga e meditazione dove la pratica di varie tipologie di yoga si realizza all'unisono e all'aperto, sia in spazi pubblici che privati. Un’occasione che trasforma Praiano nel luogo ideale per prendersi cura di corpo e mente, e che è aperta a tutti, principianti ed esperti, curiosi e appassionati. Un’opportunità per eliminare la barriera che spesso si crea nei luoghi di vacanza tra abitanti e turisti, e godere insieme di una magica armonia. «Le prime edizioni sono dimostrazioni, le seconde una sfida, le terze una conferma. Siamo felici di aver dimostrato che Namasté Praiano può ormai considerarsi un appuntamento fisso del calendario di eventi praianese, perché il riscontro ottenuto è stata la molla che ci ha spinto a lavorare con continuità – afferma Vivi Zingone, ideatrice e responsabile tecnica della manifestazione – Siamo soddisfatti di essere così cresciuti, anche se in così poco tempo. Quest’anno gli appuntamenti partono a maggio e terminano ad ottobre e ognuno di essi avrà delle caratteristiche ben precise, per offrire sempre qualcosa di nuovo, ma contemporaneamente di inclusivo. Le nostre lezioni sono aperte a tutti, grandi e piccoli, neofiti ed allievi esperti. Soprattutto, sono sia per i praianesi che per i visitatori». Si comincia nei giorni 19, 20 e 21 maggio, con un ricco programma composto da 11 sessioni totali. È possibile partecipare all’intera esperienza oppure selezionare la lezione che si favorisce. Venerdì 19 si inizia alle 17.00 con il Restorative Iyengar Yoga, per rigenerare corpo e mente e alle 18.15 seguirà il Saluto alla Luna, un vero riequilibratore delle energie del nostro corpo che, attraverso movimenti lenti che allontanano stress e tensioni, ci prepara alla notte migliorando la qualità del nostro sonno. Si riparte Sabato 20 alle 7.15 con il Saluto al Sole, una sequenza dinamica, sostenuta dalla respirazione, per risvegliare corpo e mente ed incanalare le energie. Alle 8.30 appuntamento con lo Iyengar Yoga che aiuta a sviluppare stabilità, flessibilità ed equilibrio, mentre l’ultima sessione mattutina, con partenza alle 10.00, sarà dedicata allo Stretching dei Meridiani, che riduce le tensioni muscolari liberando i canali energetici. Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, ci sarà la possibilità di scegliere la propria lezione preferita tra due diversi approcci: Metodo Feldenkrais®, che offre la possibilità di lasciar andare cattive abitudini motorie attraverso la riorganizzazione corporea e il miglioramento dell'immagine di sé; Hatha Yoga, l’ideale per chi voglia avvicinarsi a questo mondo per imparare le posizioni di base prima di passare a uno stile più dinamico e complesso. La sessione conclusiva, a partire dalle 18.15, sarà rivolta allo Yang Yin Yoga, che regala benessere e quiete lavorando prima sulla muscolatura e poi sui tessuti connettivi, e alla Meditazione con Campane Tibetane, un massaggio sonoro che, attraverso le vibrazioni fisiche naturali di questi strumenti, regala sollievo al corpo e alla mente. Il primo weekend di Namasté Praiano – Oasi Olistica si chiude Domenica 21 con una sessione alle 7.15 di Pranayama (tecniche di respirazione attraverso il quale assorbire e indirizzare l'energia vitale) e, a seguire, una lezione a scelta tra Vinyasa Yoga (dove movimento e respiro sono perfettamente sincronizzati) e Kundalini Yoga (orientata al risveglio delle energie). Gli altri appuntamenti della manifestazione sono in programma nei giorni 16-17 e 18 Giugno, 8-9 e 10 Settembre, 6-7 e 8 Ottobre. Namasté Praiano – Oasi Olistica è organizzata dall’associazione ApertaMente, con il patrocinio del Comune di Praiano e il supporto del “Distretto Turistico Costa d’Amalfi”. Per partecipare è necessario iscriversi attraverso la piattaforma del festival. Tutti i dettagli sul sito https://namastepraiano.it/. Per maggiori informazioni e dettagli: info@namastepraiano.it