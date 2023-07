Nancy Brilli finisce in ospedale durante la vacanza: "Non invidiate mai nessuno"

Piccolo imprevisto per Nancy Brilli che in vacanza è finita in ospedale. La famosa attrice romana, mentre stava trascorrendo dei giorni di relax in una struttura alberghiera di Paestum, non si è sentita bene. Di qui la necessità di farsi visitare e curare dal personale medico.

Il post

E così, nelle ultime ore, ha pubblicato su Instagram una storia direttamente dall’ospedale di Sapri scrivendo: “Dalla vacanza all’ospedale. Non invidiate nessuno”. Inoltre, sempre sullo stesso profilo, ha pubblicato la foto di un’iniezione che ha dovuto praticare alla schiena aggiungendo: “In una giornata può cambiare la prospettiva, anche in maniera molto importante”.