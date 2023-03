"I tifosi della Salernitana hanno armato i tedeschi a Napoli", è polemica: la risposta degli ultras granata

“I tifosi della Salernitana hanno armato di spranghe catene, razzi e fuochi a questi del Francoforte”. E’ questo il post finito nella polemica dopo gli scontri verificatisi, ieri, a Napoli in occasione della partita tra Napoli e Eintracht Francoforte. A pubblicarlo, sui social, non un tifoso qualsiasi bensì il consigliere comunale di Casalnuovo Carmine Perrella, che lancia una precisa accusa contro presunti ultras granata immischiati nelle violenze. La stessa accusa, inoltre, è stata lanciata anche da un'emittente radiofonica campana, che in più circostanze avrebbe usato il termine “vergogna” nei confronti dei salernitani. Di qui la nuova polemica a distanza tra Napoli e Salerno.

"In un momento di festa per tutto il popolo napoletano in vista dell’ormai imminente conquista del 3° scudetto (manca solo la matematica), si registra la bruttissima giornata di ieri in occasione della partita di Champions League tra il Napoli e i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, durante la quale il centro storico della città partenopea è stato teatro di scontri tra le forze dell’ordine, gli ultras tedeschi e gruppi di tifosi napoletani. Rimarcando innanzitutto la completa e totale solidarietà alla città di Napoli per l’affronto subito, sulle cui cause occorrerebbe però un’approfondita riflessione e non una banale “crocifissione mediatica”, il Centro Coordinamento Salernitana Clubs è disgustato dal contenuto di una trasmissione radiofonica andata in diretta sulle frequenze di una radio, nel corso della quale è stato più volte affermato che i salernitani hanno partecipato agli scontri in piazza con le forze dell’ordine, mescolandosi agli ultras tedeschi. Non solo i conduttori della trasmissione hanno più volte usato il termine “vergogna” riferito ai salernitani, ma addirittura hanno invocato l’intervento del sindaco di Salerno, esortato “a chiedere immediatamente scusa per quanto fatto dai salernitani a Napoli. Tale affermazione è assolutamente priva di ogni fondamento: nessun salernitano era ieri a Napoli durante gli scontri in strada tra i celerini, i tifosi napoletani e i tifosi del Francoforte. Ecco perchè come associazione che rappresenta l’intera tifoseria organizzata ci sentiamo in dovere di intervenire presso tutti gli organi competenti, chiedendo alla radio napoletana di porgere formali scuse a tutta la città di Salerno e riservandoci di agire legalmente a tutela della dignità della città e della sua tifoseria. Chiediamo al tempo stesso al sindaco Vincenzo Napoli di prendere una durissima posizione nei confronti di questa emittente radiofonica e di chiedere i danni morali per le false accuse piovute addosso alla città di Salerno. Ricordiamo, infine, a costoro che proprio il CCSC invitò il Questore di Salerno a ridosso del derby dandogli la possibilità di parlare di gemellaggio e di clima da rasserenare per il bene di tutto il Sud Italia. Evidentemente i giornalisti in questione erano distratti”.