"Dio perdona, Dia no", "E' stato il piede di Dia": partono gli sfottò dopo Napoli-Salernitana

La Salernitana a sorpresa blocca il Napoli in casa sull'1-1 con una rete dell'ex Villareal Boulaye Dia rinviando alla prossima settimana la festa scudetto che era pronta a scatenarsi nel capoluogo di regione della Campania.

Gli sfottò

E inevitabile sono partiti, sui social e tramite WhatsApp, gli sfottò da parte dei tifosi granata. Il motto capolavoro, che circola subito sui social, è il seguente: "E' stato il piede di Dia". Uno sfottò che gioca col titolo del celebre film di Paolo Sorrentino, “E' stata la mano di Dio”, dedicato a Diego Maradona e agli scudetti del 1987 e del 1990. Ma di ironia c’è tanta sul web. “Dio Perdona, Dia No”, “Buongiorno pescheDIAAAAA”, “Avvisiamo i viaggiatori che il treno per lo scudetto diretto a Napoli per problemi di linea sulla Salerno-Reggio Calabria passerà per Udine”, “Siamo figli di un solo…DiA”, "Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco". E anche il blog Le Frasi di Osho scrive: “Purtroppo dobbiamo ancora aspettare un po' per vedere lo spogliarello di Marisa Laurito”. Sul web c'è anche chi critica tale ironia, ma da Salerno sostengono che a parti invertite sarebbe accaduto lo stesso.