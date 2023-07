Fiocco rosa al Ruggi: è nata Aurora, gioia grande per la neo-mamma affetta da Sclerosi Multipla

Gioia grande al reparto di Gravidanza a Rischio del Ruggi: è venuta alla luce Aurora, figlia di una donna affetta da Sclerosi Multipla. E' sanissima la piccola, grazie all'equipe medica guidata dal ginecologo Mario Polichetti e, per la parte neurologica, dalla dottoressa Maria Di Gregorio, responsabile della gestione della patologia al Ruggi.

Prezioso anche il supporto della dottoressa Patrizia Santoro ostetrica e responsabile per le gravide affette da Sclerosi Multipla e del ginecologo Giuseppe Allegro. Ad esultare per la nascita di Aurora, pure l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla che si unisce alla felicità della mamma. Un plauso al reparto Gravidanza a Rischio e al dottor Polichetti, dunque, punto di riferimento importante in Campania e non solo.