Successo per "Natale con noi" a Matierno

Grande successo per la manifestazione "Natale con noi" organizzata dall' APS Musikattiva! L'evento si è tenuto domenica 18 dicembre presso il Centro Polifunzionale Aggregativo di Matierno ed ha visto la partecipazione di oltre cento persone.

La manifestazione si è aperta con i saluti istituzionali dell'Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Salerno, Paola De Roberto, e dal coro dei bambini di Matierno (in collaborazione con il Centro E. Sacco); successivamente si sono i esibiti i ragazzi del laboratorio inclusivo ''Arbostella Social Lab" e l'Orchestra Inclusiva Musikattiva; l'evento si è concluso con l'esibizione di una giovane band di Matierno, nata all'interno del laboratorio di musica di insieme tenuto dall'associazione. "Natale con noi" è stata, dunque, una manifestazione straordinaria e commovente, capace di lanciare forti messaggi di inclusione e di solidarietà. L'Aps Musikattiva ringrazia il Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno per aver patrocinato l'iniziativa, i propri operatori per il prezioso lavoro svolto, gli iscritti ai progetti e le loro famiglie, augurando un felice e sereno Natale.