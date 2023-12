"Natale in giallo": ultimo appuntamento con la costola invernale del "SalerNoir Festival - Le notti di Barliario"

Lunedì 18 dicembre, alle 18.30, nella Sala Affreschi del Complesso di San Michele, nel centro storico di Salerno, si terrà il terzo ed ultimo appuntamento con Natale in Giallo, costola invernale del SalerNoir Festival le notti di Barliario.

La serata

La serata sarà dedicata al Maestro napoletano del Noir Mediterraneo Attilio Veraldi, a cui è dedicato il Premio alla Carriera che ogni anno viene assegnato nell’ambito del Festival dal 2017. I più grandi autori italiani del genere crime lo hanno ricevuto o lo riceveranno prossimamente. Fino a oggi è stato assegnato a Massimo Carlotto (2017), Andrea Pinketts (2018), Carlo Lucarelli (2019), Antonio Manzini (2021), Maurizio de Giovanni (2022) e Grazia Verasani (2023).

Lunedì l’associazione Porto delle Nebbie, in occasione del Natale in Giallo, presenterà uno dei romanzi più significativi di Attilio Veraldi, L’amica degli amici, appena ripubblicato da Homo Scrivens con la prefazione di Massimiliano Amato, Direttore del Premio. Parteciperanno Massimiliano Amato, Aldo Putignano (editore) e Luisa Veraldi, che riporterà il ricordo della vita privata del cugino più grande.

Le letture saranno di Vincenzo Sabatino e Caterina Sabatino.

L'amica degli amici

Trama: L’amica degli amici. Sulle tracce del boss Achille Ammirato, il commissario Corrado Apicella della squadra mobile di Napoli vola a New York per fermare il fiume di droga che dalla Grande Mela arriva in Italia. Il suo compito non sarà facile: New York è un labirinto di strade, caos e grattacieli dietro i quali si celano inganni e morti ammazzati. Il commissario scoprirà presto che la polizia americana “protegge” Ammirato e per stanare il boss è costretto a scontrarsi con la mafia locale. L'incontro con la bella e fatale Theodora Schulberg cambierà i piani dell'integerrimo uomo di legge, trascinato nei bassifondi della malavita italo-newyorchese dall’ambiguo Dominick Diobene. Riuscirà Apicella a sventare i piani di Ammirato e delle cosche malavitose italo-americane?