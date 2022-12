Natale 2022, la Polizia addobba l'albero in Piazza Portanova

Questo pomeriggio, intorno alle 17, il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio, con una breve cerimonia informale, alla quale ha partecipato il sindaco Vincenzo Napoli, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, ha posizionato una decorazione natalizia con i colori di istituto e la scritta Polizia di Stato.

La curiosità

Un gesto simbolico per testimoniare i valori e l’impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato al servizio dell’intera città nel motto #Esserci Sempre che, specie in questi giorni di festa, assume un significato ancora più profondo. "Una presenza continua, volta a rafforzare, unitamente ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alle altre Forze di Polizia, percorsi di legalità, giustizia, solidarietà, rispetto, ma soprattutto per aiutare e sostenere anziani e fasce deboli. Il particolare momento è stato scandito dagli applausi dei cittadini, che hanno assistito all’evento con sentita partecipazione" fanno sapere dalla Questura.