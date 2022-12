Solidarietà, pacchi alimentari per indigenti e senzatetto a Natale

Pacchi alimentari per indigenti e senzatetto in occasione del Natale. È l'iniziativa di solidarietà messa in campo dall'associazione di pubblica assistenza Vopi e di altre associazioni di volontariato.

L'iniziativa

Il progetto prevede che i cittadini che acquistano generi alimentari e commercianti e società possono decidere di donare prodotti alimentari alle famiglie più bisognose, attraverso il "Pacco della bontà", che potranno portare in tavola generi alimentari di qualità e a km zero che verranno consegnate ai bisognosi. Un’esperienza grazie alla quale sono stati raccolti frutta, verdura, pasta, conserve di pomodoro, farina, pane e dolci a chilometri zero, donati ai più bisognosi. "Ma alcune società - spiegano da Vopi - lasciano anche i prodotti freschi invenduti a organizzazioni caritatevoli che passano a prenderli per utilizzarli nelle mense".