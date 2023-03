Naufragio dell'Utopia: nel 132° anniversario del dramma, il gemellaggio tra La Línea e Buonabitacolo

E' stato siglato, ieri mattina, il gemellaggio tra Buonabitacolo e la città spagnola di La Línea de la Concepción, nel giorno dell'anniversario del naufragio del piroscafo Utopia che costò la vita a oltre 580 persone, tra cui 6 cittadini di Buonabitacolo. Con una delegazione, guidata dal sindaco Giancarlo Guercio, dunque, Buonabitacolo si è recata in Spagna: il primo cittadino, insieme al sindaco di La Línea de la Conception, ha depositato una corona di fiori davanti al mausoleo dedicato alle 26 vittime del naufragio sepolte nel cimitero comunale di San José.

Osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime di quel tremendo dramma. Grazie alla collaborazione del Real Club Nautico de La Línea, la delegazione ha raggiunto in barca il luogo approssimativo in cui si è verificato il naufragio dell’Utopia, per gettare una corona in mare in memoria delle persone che annegarono.