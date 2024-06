Estate 2024, 5 attracchi in una settimana a Salerno: oggi c'è l' "Artemis"

Cinque scali alla Stazione Marittima Zaha Hadid in sette giorni. Da oggi fino a domenica prossima un flusso continuo di navi e turisti si riverserà su Salerno. Al Molo Manfredi stamattina ha attraccato l’Artemis, piccola nave (di gran lusso) da crociera dallo stile retrò del gruppo “Grand Circle Cruise Line”: in arrivo da Lipari, ripartirà domani ad ora di pranzo, con i suoi passeggeri, alla volta di Sorrento. Crocieristi ed equipaggio resteranno così anche stasera in città.

Gli altri arrivi

Da Sorrento lunedì arriverà invece, con tutta la sua maestosa grazia e fascino il Sea Cloud, un veliero di imponente bellezza che già nel suo precedente scalo ha offerto ai propri passeggeri l’incanto di Salerno e della Costiera Amalfitana e catturato l’ammirazione dei salernitani. Giovedì 13 farà invece scalo alla Stazione Marittima la nave da crociera Aurora, battezzata alle soglie del Duemila dalla principessa Anna di Inghilterra, sabato prossimo tornerà l’Artemis e domenica 16 farà ritorno al Molo Manfredi la Mein Schiff 2.