Curiosità, la nave Borealis attracca a Salerno: tanti crocieristi in città

E' approdata questa mattina a Salerno, alle 7.30, la nave da crociera Borealis che sosterà in città fino alle ore 21. La splendida nave proveniente da Cagliari, è diretta ad Amalfi.



La nave da crociera di Fred. Olsen Cruise Lines, in navigazione da luglio 2021, è stata costruita come MS Rotterdam ed è stata co-ammiraglia di Holland America Line, per la quale ha navigato per 22 anni. Tanta curiosità.

Foto di Antonio Capuano