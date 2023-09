Curiosità a Salerno, è attraccata la nave da crociera francese “Le Bougainville”

Salerno come ultima tappa di una crociera tra le località più belle e rinomate del Mediterraneo. Salerno inserita in un viaggio che, partito da Valencia, ha poi fatto scalo a Palma di Maiorca, Bonifacio, Calvi, S. Florent, Nizza, Portofino e Portovenere. Alla Stazione Marittima Zaha Hadid stamattina all’alba ha attraccato la modernissima e splendente “Le Bougainville” della compagnia francese Ponant Cruises, nave del segmento di crociere extralusso che porta il nome di un ammiraglio ed esploratore francese. Francesi soprattutto. Ma anche canadesi, australiani, belgi, americani. Duecento crocieristi stamattina hanno fatto la conoscenza di Salerno e delle bellezze della sua Costiera Amalfitana. Ultima tappa di un viaggio che riprenderà in serata sulla rotta di ritorno.