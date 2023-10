Salerno, la nave "Marina" è attraccata alla Stazione Marittima: crocieristi in giro per la città

Ha navigato dalle coste del Montenegro a quelle della Grecia, ieri era al porto di Messina e stamattina è in quello di Salerno. Si chiama Marina, è un nome che sa di mare e di estate, è invece il 20 ottobre e l’Oceania Marina della compagnia Ocean Cruises ha appena attraccato al Molo Manfredi della Stazione Marittima Zaha Hadid di Salerno. Sono 1.216 i crocieristi che stanno per scendere dalle scalette della nave per le escursioni tra i siti della città e della provincia per poi riprendere la navigazione nel tardo pomeriggio.

Domani, sempre alle prime luci dell’alba, arriverà da Civitavecchia invece la gemella della Marina: si chiama Riviera, è anch’essa il fiore all’occhiello della compagnia crocieristica americana e anch’essa ha scelto Salerno e la Stazione Marittima come punto di attracco e di sbarco nel Mediterraneo.