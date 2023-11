Crociere a Salerno: la Sirena attracca alla stazione marittima, turisti a spasso

Non basta il maltempo a frenare la curiosità dei turisti che, stamattina, sono approdati alla stazione marittima di Salerno dalla Sirena, una nave di oltre 180 metri con a bordo quasi 700 ospiti in viaggio dall'Oriente.

In tanti sono scesi dalla nave da crociera per visitare la nostra città, nonostante le condizioni climatiche non favorevoli.