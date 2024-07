“Navigando con Gioia”, uscita in barca per i bambini e le loro famiglie della Cooperativa Giovamente

Torna domani l’uscita in barca dei nostri bambini e delle loro famiglie, quest’anno nel segno di “Navigando con Gioia” Partirà venerdì 19 Luglio 2024 ore 9 al Molo Manfredi del Porto di Salerno l’uscita in barca organizzata da L'ASD Marina e L'Ipotenusa Marina per avvicinare al mondo dell'acqua i bambini con autismo e le loro famiglie. Quest'anno, l'iniziativa ormai collaudatissima, ha raggiunto il record delle adesioni:50 famiglie per un totale di 80 persone, 15 imbarcazioni con 20 membri di equipaggio e tanti volontari.

L'iniziativa

L'ormai tradizionale appuntamento è stato inserito nel programma delle attività estive portate avanti dalla cooperativa, con il Centro “Life is Game Autisms” e “SportAut”, che fra i propri obiettivi hanno la promozione dello sport e dei suoi valori, come opportunità di miglioramento della qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie, in un’ottica di sostenibilità, inclusione e accessibilità. “Un’esperienza positiva che - si legge in una nota - permetterà ai bambini di sperimentarsi, creando al tempo stesso un’occasione di socializzazione. Questa esperienza li metterà a dura prova, superare i loro limiti significherà aumentare la fiducia in sé stessi, stringere legami d’amicizia in un contesto che richiede reciproco supporto e fiducia del partner e sarà un modo molto istruttivo per creare aggregazione con altre persone. Inoltre sono attività che migliorano significativamente la qualità della vita e l’autodeterminazione”.

I partecipanti

Saranno presenti l'assessore alle Politiche Sociali di Salerno Paola De Roberto, l'assessore alle Politiche Sociali e dell'Istruzione di Pontecagnano Gerarda Sica, il presidente della Cooperativa Giovamente Luca Goffredo con i suoi educatori.