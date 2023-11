Togo: il gusto ritorna a ritmo di musica con i Neri per Caso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Togo, il marchio del celebre biscotto-bastoncino amato da generazioni e parte del Gruppo Barilla, sta facendo un ritorno trionfante con un rebranding che celebra il divertimento nella vita di tutti i giorni. Questa iniziativa rivoluzionaria invita le persone a riscoprire la spensieratezza e a godere appieno di ogni momento, nonostante le sfide quotidiane. Per celebrare questo rilancio, Togo ha scelto un partner d’eccezione: il gruppo musicale a cappella Neri per Caso, che con il loro talento straordinario e la capacità di coinvolgere il pubblico di tutte le età, continuano a essere figure iconiche nel panorama musicale italiano e internazionale, portando la gioia di questo incredibile genere musicale a nuove generazioni di appassionati. Questa collaborazione porta il piacere e il divertimento a un nuovo livello, attraverso tre brevi contenuti dal tone of voice ironico, creati su misura per i canali social e digital.

“Siamo entusiasti di essere gli ambassador di questa incredibile campagna di comunicazione di Togo e di avere avuto l'opportunità di creare in sinergia con l’agenzia la colonna sonora di questa avventura. Insieme, abbiamo trascorso ore a riflettere e, una volta individuata la giusta direzione, ci siamo impegnati a testare diverse combinazioni di arrangiamenti.” Commentano i Neri per Caso, e continuano: “Il nostro obiettivo era creare qualcosa di orecchiabile, che entrasse nella mente degli spettatori e trasmettesse l'identità di Togo in modo indimenticabile. La musica è un linguaggio universale che può trasmettere gioia e leggerezza, ed è esattamente ciò che vogliamo condividere. I contenuti sono ambientati tra le mura domestiche e vedono i cantanti saltare fuori dagli angoli più impensabili di casa e, attraverso le loro voci straordinarie, cantare l’inno alla spensieratezza, sorprendendo gli inquilini immersi in un loro momento di stanchezza. Questi episodi nascono con l’obiettivo di ricordare al pubblico l'importanza di prendersi un momento tutto per sé, di godere dei piccoli piaceri della vita e di abbracciare la spensieratezza, superando le sfide quotidiane.

Il rebranding

Nei digital contents, insieme ai Neri per Caso, troviamo i bisco-snack Togo: le stelle indiscusse. I deliziosi biscotti fanno il loro grande ritorno con una straordinaria trasformazione nella loro identità visiva. La nuova visual identity di Togo, infatti, è caratterizzata da un logo forte e d’impatto, capace di mutare in versioni 2D e 3D, sottolineando l'innovazione e la versatilità del marchio. Inoltre, un character distintivo dà vita ai biscotti Togo, rendendoli immediatamente riconoscibili e affascinanti. La positioning line, giocando sull'assonanza tra le parole "Togo" e "godo," cattura perfettamente l'essenza del piacere e del divertimento. Questo rinnovato look, reso speciale anche da un nuovo packaging pop ed esuberante, insieme alla sua identità vivace, confermano che i biscotti Togo sono pronti a conquistare il cuore e il palato di chiunque voglia abbracciare il gusto del divertimento nella vita di tutti i giorni!



I prodotti

Togo Latte e Togo Fondente: i deliziosi bisco-snack ricoperti di finissimo cioccolato sono disponibili a scaffale con la stessa qualità di sempre e con un nuovo originale pack.