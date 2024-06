Nessuno escluso: polo formativo per persone con abilità speciali a Sarno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un progetto ambizioso sull’ inclusione sociale e lavorativa è stato proposto dal Prof. Luigi Dello Iacono, docente di sostegno presso l’ Istituto Comprensivo G. Amendola di Sarno. Realizzare un Centro di Formazione Professionale per persone con abilità speciali istituendo, all’ interno dello stesso, percorsi formativi individualizzati in modo da costruire un progetto di vita per ciascuno di loro. “Partendo dal progetto di vita, per dare un futuro dignitoso alle ragazze e ragazzi diversamente abili – dice il Prof. Luigi Dello Iacono -abbiamo pensato di realizzare, in concertazione con l' Amministrazione Comunale , sul territorio di Sarno un Centro di Formazione Professionale per persone con abilità speciali. Tale progetto prevede anche l’apertura nel Polo formativo di una zona ristoro, una locanda i cui sevizi saranno espletati per il 70% da personale diversamente abile. Il Centro verrà realizzato andando a riqualificare un’ area urbana e ambientale dismessa con il recupero e la ristrutturazione di un’ immobile comunale in disuso, in modo da valorizzare il patrimonio della Città di Sarno. Tale opera sarà possibile con il reperimento di finanziamenti specifici previsti nel PNRR, nel FSE+(Fondo Sociale Europeo Plus) e nel Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità”. Conclude il Prof. Dello Iacono: “ Abbiamo iniziato a percorrere le strade dell’ inclusione, per assicurare alle persone più fragili un futuro dignitoso, in relazione con il territorio per essere facilitatori di vita vera”.