Riapre il bar Nettuno: esultano i golosi, si torna a gustare la nocciotella

Per la gioia dei golosi, riapre il bar Nettuno a Salerno. Dopo la chiusura necessaria per provvedere alla sanificazione dei locali e agli accertamenti di rito per la positività di alcuni dipendenti, la storica gelateria da domani riprende la sua attività.

Dalle 6.30 alle 18 sul lungomare e dalle 10 alle 18 a Torrione, le sedi del Nettuno si preparano ad accogliere tutti gli amanti della nocciotella e non solo.