Curiosità: tutti in sella, sulla neve, a "Il Capanno" di Acerno

Un bosco innevato e un meraviglioso percorso naturalistico da scoprire, a piedi o a cavallo. Davvero incantevole, anche d'inverno, l'area camping "Il Capanno" di Acerno.

La curiosità

La dama bianca ha reso magica l'atmosfera ad Acerno, dunque, affascinando grandi e piccini, soprattutto in queste gelide domeniche invernali. Gli amanti dei cavalli, inoltre, potranno godersi una singolare passeggiata in sella, sulla montagna innevata. Un'esperienza da non perdere.