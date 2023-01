Gelo e neve nel salernitano: dal Vallo di Diano alla Costiera, la provincia si tinge di bianco

La provincia di Salerno si tinge silenziosamente di bianco: la neve si è posata ad Acerno (foto in basso monsignor Mario Salerno), Caggiano, Montesano sulla Marcellana (foto in basso Felice de Martino) ed in altre località del Vallo di Diano, fino a raggiungere la costiera. La dama bianca, intatti, ha accarezzato anche i monti visibili da Positano, come mostrano gli scatti di Fabio Fusco, nonchè le alture dell'Agro.

Come annunciano i bollettini meteo, intanto, il freddo è destinato ad aumentare nei prossimi giorni. Incantati, alcuni scenari innevati del nostro territorio.

Foto in basso di Artur Sansone - il Monte Gelbison