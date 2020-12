"Spolverata di neve" a Santo Stefano in Costiera, imbiancato intanto il Cervati

Spolverata di neve, in Costiera, come previsto dall'allerta meteo della Protezione Civile. A catturare le immagini, Fabio Fusco, regalando emozioni in questo delicato periodo.

Intanto, completamente imbiancato il monte Cervati: non manca aria magia, dunque, in queste feste che, seppur diverse e complesse a causa della pandemia, meritano in ogni caso di restare fonte di speranza e luce per tutti.

Il monte Cervati

Foto in basso della Costiera - Fabio Fusco

Gallery