La comedy del regista salernitano De Sio premiata ai New York Movie Awards

La comedy "The porn radio show" del regista salernitano Vincenzo De Sio vince ai New York Movie Awards. A De Sio è andato il premio speciale per la sezione comedy dei New York Movie Awards affrontando il genere mockumentary che nel gergo del cinema è il finto documentario.

Le parole del regista

"Un progetto completamente nuovo per me, la mia prima vera comedy. Grazie a tutto il cast Newyorkese composto da attori di stand up comedy che hanno reso The Porn Radio Show un prodotto unico. Siamo già a quota 14 premi in tutto il mondo" ha affermato il regista salernitano dopo la proiezione a New York. Protagonista della comedy l'attrice americana Lauren LoGiudice, coadiuvata da Mimi Perez, Krista Komondor, Ronney Ascher e le giovanissime Adi Isreael ed Emely dePaiva. Il cortometraggio è distribuito da Clerks Distribution del regista salernitano Luigi Di Domenico, punto di riferimento nel cinema indie italiano ed americano.