Cinema e arte: “The Maestro” Vincenzo De Sio porta Salerno a New York

Salerno ancora protagonista a New York con il produttore e fotografo d’arte Vincenzo De Sio che con la sua opera “The Empire Cage” arriva alla finale del contest fotografico ufficiale dell’Empire State Building di New York City.

I dettagli

Circa 1000 foto provenienti da tutto il mondo divise in otto categorie hanno dato vita alla competizione mondiale del 2021 con 26 finalisti. The Empire Cage è arrivata in finale per la categoria “Observatory”, le foto dal punto di osservazione più alto del grattacielo, e si è aggiudicata il Runner-Up Prize (il secondo premio di categoria) assegnato dalla giuria tecnica e dai voti dei social. Ma la notizia più bella è che la foto sarà esposta nella storica “Fifth Avenue Lobby” dell’Empire State Building di New York, il mitico ingresso al numero 350 della 5a Strada della Grande Mela. Le parole di De Sio: "Grandissima soddisfazione ed una immensa gioia soprattutto per la possibilità dell’esposizione di una mia opera in un luogo di importanza mondiale e in una città, New York, che mi ha accolto e ha apprezzato sempre la mia arte fotografica e cinematografica”. The Empire Cage è parte di Autumn Tactics, una collezione di foto in bianco e nero sempre di De Sio, che da questo autunno saranno esposte a New York City.