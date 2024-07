Lascia il ruolo da manager all’estero e torna a Salerno per fare il pizzaiolo: la storia di “Andrè”

Sarà capitato di sentire in giro la voce che “Andrè è tornato”... Oggi vogliamo ripercorrere la storia di questo viaggio, un viaggio che segue una “direzione ostinata e contraria” (citando De Andrè) a quelle che solitamente seguono le giovani generazioni di italiani.Questo viaggio inizia da Salerno, dove Nicoandrea, diplomatosi nel 2012 all’Istituto Alberghiero “R. Virtuoso”, ha nutrito fin da subito una profonda passione per la cucina, e in particolare per la pizza. Dopo il diploma, ha perfezionato le sue competenze frequentando corsi di specializzazione, tra cui la rinomata Scuola Internazionale di Cucina Alma. Ha lavorato nelle cucine di vari locali nel salernitano fino al 2017, quando ha deciso di trasferirsi in Germania alla ricerca di nuove opportunità lavorative.

Il suo percorso professionale

La sua intuizione si rivela giusta: ad Amburgo, Nicoandrea lavora in una pizzeria e nel frattempo si concentra sempre di più nello studio degli impasti, come un alchimista in cerca della formula perfetta. Passano gli anni e assistiamo a un’ascesa sorprendente: il giovane chef Nicoandrea perfeziona la sua arte bianca e le sue pizze diventano sempre più apprezzate, al punto da essere conteso dalle pizzerie di varie città.In breve tempo, Nicoandrea si afferma non solo come pizzaiolo ma anche come consulente e formatore, insegnando a nuovi futuri pizzaioli.La storia di Nicoandrea potrebbe sembrare una delle tante di emigrazione dal Sud Italia, ma il suo percorso ha una svolta inaspettata. Nonostante il successo all’estero e le importanti proposte professionali, Nicoandrea ha deciso di tornare a Salerno per realizzare il suo sogno. Con gratitudine per l’esperienza tedesca, ha intrapreso un nuovo viaggio verso la sua terra natale.Ora, Andrè – come lo chiamavano i suoi amici – è tornato a Salerno con una proposta innovativa e dinamica. Il suo locale, "Andrè", situato nel cuore di Salerno, è un angolo accogliente e curato, con un’offerta che include diverse tipologie di impasti e cotture: pizza alla pala, in teglia e a doppia lievitazione. Ogni pizza è preparata con materie prime di alta qualità, con un forte legame al territorio."Andrè" non è solo una pizzeria; è un luogo d’incontro aperto da mezzogiorno fino a sera, ideale per un aperitivo pomeridiano. Le pizze sono accompagnate da cocktail creativi e birre artigianali tedesche, un omaggio al legame di Nicoandrea con la Germania. Andrè è tornato, e con lui una nuova energia per Salerno. Invitiamo tutti a festeggiare e a lasciarsi deliziare dalle sue creazioni culinarie.