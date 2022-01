Gioia grande in casa Salvati, è nata la piccola Giada: l'augurio dei nonni

"I nonni sono un tesoro", osserva Papa Francesco. Ed è proprio ciò che promettono di essere per la piccola Giada il dottor Alfonso Salvati e sua moglie Carolina Francese. E' venuta alla luce oggi, infatti, la loro prima nipotina, portando sorrisi e riempendo la vita di papà Antonio, mamma Barbara e di tutta la famiglia. Il noto nefrologo salernitano, dunque, insieme a sua moglie, ha dedicato delle commoventi parole alla piccola appena nata.

Che bello saperti qui, piccola Giada. Non vediamo l'ora di tenerti in braccio, di tenerti per mano mentre scopri il mondo. Cercheremo di essere per te i migliori nonni al mondo.

Giada, non sapevamo che una bimba così piccola potesse portare tanta gioia.

I tuoi nonni