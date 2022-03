Morte di Anna Borsa, la Funeral home di Guariglia si tinge di rosso per dire "no" alla violenza sulle donne

Si tinge di rosso, la Funeral Home di Antonio Guariglia, sita in via San Leonardo che, questa sera, dalle ore 22 alle ore 24, lancia un segno per dire no alla violenza sulle donne.

"La giovane Anna Borsa non deve essere un numero, ma l' ultimo numero. La sua morte deve essere da monito a tutti e tutte, non lasciamo sole le donne vittime e stringiamoci tutti alla famiglia Borsa, ognuno deve fare la sua parte", dicono i Guariglia che, con l'accensione della luce rossa, hanno reso omaggio alla giovane uccisa dal suo ex fidanzato, a Pontecagnano.